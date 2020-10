La maledizione di Ballando con le stelle | ora anche Rosalinda Celentano si è fatta male

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Novella Toloni Dopo Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini; dovuta ricorrere alle cure mediche per un problema al ginocchio che potrebbe impedirle di essere in puntata sabato "in ospedale", così Eleonora Daniele ha definito l'ultima edizione dicon ledopo l'annuncio in diretta di un nuovo infortunio tra i vip. Il programma di Milly Carlucci, infatti, sta avendo tanti - forse troppi - problemi e tra tamponi positivi, infortuni e incidenti in sala prove il bollettino medico settimanale sembra più un bollettino di guerra. L'ultimo nome finito nell'elenco degli infortunati (o indisponibili); quello di. nodo ...