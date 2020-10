LT38 : RT @vogue_italia: 'Il pensiero di fare una sfilata, adesso…'. John Galliano e il film - secondo capitolo dedicato alla collezione Maison @M… - vogue_italia : 'Il pensiero di fare una sfilata, adesso…'. John Galliano e il film - secondo capitolo dedicato alla collezione Mai… - Collater_al : La SS21 “Co-ed” di Maison Margiela celebra il tango - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: La Maison Margiela By Galliano chiude gli show di Parigi: e il tango annega - DRepubblicait : Maison Margiela: il tango di John Galliano e Nick Knight -

Ultime Notizie dalla rete : Maison Margiela

Il direttore creativo parla della nuova collaborazione con il fotografo inglese Nick Knight per la proposta co-ed primavera estate 2021 della maison, di come sia stato girare il video durante la pande ...Per la linea MM6, la casa di moda francese e il brand outerwear a settembre, durante la London fashion week, avevano lanciato una special capsule. Da ...