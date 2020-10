La guerra non si ferma tra Armenia e Azerbaijan, Russia chiede cessate il fuoco (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora scontri e bombardamenti nella regione di Nagorno-Kharabakh tra gli armeni e le forze azere di Baku con perdite di vite umane. Gli azeri hanno bombardato la capitale Stepanakert che si è autoproclamata città indipendente dall’Azerbaigian e gli armeni hanno risposto a sua volta colpendo la città di Ganja. Bombardamenti: la guerra continua La guerra continua. Il Cremlino ha detto che il conflitto sta causando numerose vittime, il portavoce Dmitrij Peskov diplomatico russo ha affermato “ siamo molto attivi da un punto di vista diplomatico, la Russia è l’unico stato che in questo momento può intervenire per cercare una soluzione al conflitto. Ha aggiunto “rimaniamo molto preoccupati per quello che sta accadendo e crediamo che entrambe le parti devono ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora scontri e bombardamenti nella regione di Nagorno-Kharabakh tra gli armeni e le forze azere di Baku con perdite di vite umane. Gli azeri hanno bombardato la capitale Stepanakert che si è autoproclamata città indipendente dall’Azerbaigian e gli armeni hanno risposto a sua volta colpendo la città di Ganja. Bombardamenti: lacontinua Lacontinua. Il Cremlino ha detto che il conflitto sta causando numerose vittime, il portavoce Dmitrij Peskov diplomatico russo ha afto “ siamo molto attivi da un punto di vista diplomatico, laè l’unico stato che in questo momento può intervenire per cercare una soluzione al conflitto. Ha aggiunto “rimaniamo molto preoccupati per quello che sta accadendo e crediamo che entrambe le parti devono ...

diMartedi : #Guerra su #Trump: 'Tutti devono avere accesso alle cure e non solo il Presidente degli Usa. Le cure che ha avuto s… - Adnkronos : #Guerra (#Oms): 'Proroga stato d'emergenza scelta politica, non tecnica' - petergomezblog : “La guerra non conviene, né a noi né a te. Tonino c’ha i giornali, sistemiamo la faccenda”: le pressioni sull’asses… - taehynugget : RT @gukpoets: non oggi che alzo la mano e il prof di filosofia, scherzando, se ne esce con “ma da quando le donne hanno diritto di parola?”… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Mkhitaryan non si ferma e scrive a #Putin e #Trump: 'Stop alla guerra in Armenia' -

Ultime Notizie dalla rete : guerra non La guerra in Siria non è finita, nuova esplosione ad Aleppo Vita L'Attacco dei Giganti 133: scoppia la guerra totale, non si torna più indietro

Non tutti la pensano così, però la sua decisione è stata più volte espressa nel corso degli ultimi capitoli del manga e il 133 lo rimarca ancora una volta. Il forte Salta è il bersaglio principale di ...

E’ disponibile il primo volume di Reaver, il nuovo fumetto firmato Skybound

allora è il momento di non farsi troppi scrupoli: vanno bene anche i delinquenti. Anzi, vanno bene anche i peggiori delinquenti in circolazione. Il principio vale ancora di più se una guerra è in ...

