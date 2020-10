La Fondazione Dc di Rotondi torna a Saint Vincent

Agenpress : Convegno Saint Vincent Fondazione Dc. Rotondi: 'Quest’anno disveleremo un’ambizione nuova. Un nuovo inizio. Un terz… - DottVicidomini : RT @palermomaniait: Convegno Fondazione DC, Rotondi: 'Esploreremo la possibilità di un'alleanza per la terra tra cattolici e laici'' - http… - mariavenera2 : RT @palermomaniait: Convegno Fondazione DC, Rotondi: 'Esploreremo la possibilità di un'alleanza per la terra tra cattolici e laici'' - http… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Rotondi

Ecodaipalazzi.it

La quarta edizione dei Bluerating Awards si svolgerà il prossimo 8 ottobre 2020. La registrazione all’evento, che si svolgerà presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo (via Romagnosi 8, Mila ...L’opera dell’artista italo-francese. Gabriel Diana è stata collocata. tra via Lucchese in direzione . via Panoramica ...Sono di altissimo profilo le presenze istituzionali in programma il 6-7-8 ottobre 2020, a "MADE IN ITALY: THE RESTART – Il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid", la tre giorni di event ...