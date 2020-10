LA DITTATURA ORWELLIANA AVANZA FACEBOOK CONTRO LA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) In un mondo distopico “para nazista”, la violenza diè il braccio armato dellache.In ogni Nazione assistiamo ad atti di intollerabile violenza nei confronti di chi decide di non chinare la testa davanti ai soprusi delle imposizioni tecnocratiche sovranazionali. Ormai è diventato reato poter respirare all’aperto, pena l’arresto come purtroppo è successo ieri a Napoli, o poter pubblicare un post di dissenso sui social pena la censura o peggio, come successo in Australia, addirittura l’arresto.ha dichiarato martedì che sta vietando tutti gli account QAnon dalle sue piattaforme, un’escalation significativa rispetto alle sue azioni precedenti e una delle regole più ampie che il gigante dei social media ha messo in ...