La difesa dell’Atalanta/1 Come funziona il meccanismo delle marcature (che se salta, sono guai) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Atalanta dopo 3 giornate guida la classifica di Serie A con 9 punti e ben 13 reti realizzate (4.33 di media a partita). Ma nelle prime 3 uscite stagionali ha anche concesso 5 reti alle squadre rivali (1.66 di media ... Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Atalanta dopo 3 giornate guida la classifica di Serie A con 9 punti e ben 13 reti realizzate (4.33 di media a partita). Ma nelle prime 3 uscite stagionali ha anche concesso 5 reti alle squadre rivali (1.66 di media ...

infoitsport : Le pagelle dell'Atalanta - Clonate il Papu Gomez, brilla anche Lammers. Difesa ballerina - luckide : @AntonioParr8 Perché con la difesa dell'Atalanta aveva difficoltà... - sportli26181512 : Novità Cagliari, la terza maglia gialla a difesa dell'ambiente: ecco perché: Novità Cagliari, la terza maglia giall… - emilianopappat : @Alex_Piace Non cominciamo ad attaccare Inzaghi per cortesia. Ha una rosa più scarsa dell’Atalanta con 2/3 della di… - arbu_imeri : @giuliocardone69 Giulio, secondo me abbiamo una difesa troppo leggera. Patric, Radu, ma anche L.Felipe sono bravi d… -

Ultime Notizie dalla rete : difesa dell’Atalanta SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia