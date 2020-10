La crisi spinge il cibo low-cost: sei italiani su 10 fanno spesa al discount (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Sempre più italiani mangiano a casa e per riempire il frigo scelgono il discount. Secondo i dati di Coldiretti, il 62% dei consumatori ha fatto spesa in uno dei 1.800 discount distribuiti sul territorio nazionale, segnando un balzo record del 4,8% delle vendite ad agosto. I numeri fotografano la situazione di difficoltà economica in cui si trovano gli italiani. "Gli alimentari - commenta la Coldiretti - registrano una sostanziale tenuta nel commercio al dettaglio anche per effetto del crollo dei consumi fuori casa in bar, ristoranti e mense per la preoccupazione del contagio, lo smart working e le minori disponibilità economiche che hanno favorito l'acquisto di alimenti da consumare tra le mura domestiche. Il bilancio resta comunque pesantemente negativo secondo la Coldiretti ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Sempre piùmangiano a casa e per riempire il frigo scelgono il. Secondo i dati di Coldiretti, il 62% dei consumatori ha fattoin uno dei 1.800distribuiti sul territorio nazionale, segnando un balzo record del 4,8% delle vendite ad agosto. I numeri fotografano la situazione di difficoltà economica in cui si trovano gli. "Gli alimentari - commenta la Coldiretti - registrano una sostanziale tenuta nel commercio al dettaglio anche per effetto del crollo dei consumi fuori casa in bar, ristoranti e mense per la preoccupazione del contagio, lo smart working e le minori disponibilità economiche che hanno favorito l'acquisto di alimenti da consumare tra le mura domestiche. Il bilancio resta comunque pesantemente negativo secondo la Coldiretti ...

In un periodo di crisi come quello attuale, comunque, riuscire ad accantonare è difficile e perciò è importante affidarsi a strumenti sicuri ed efficaci. La crescita del micro-risparmio, infatti, ha ...

