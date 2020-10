La chitarra di Eddie Van Halen in cinque successi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se artisti del calibro di Eric Clapton e Jimmy Page erano gli dei dellache sono venuti prima di lui, allora ladiVanlo faceva essrre il giovane emergente che si è imposto sulla scena del rock’ n’ roll a metà degli anni ’70 e si è semplicemente rifiutato di andarsene. Insieme ai suoi compagni della band Van, il fratello Alex alla batteria, il cantante e collega showman David Lee Roth e il bassista Michael Anthony,Vansi è annunciato al mondo con l’omonimo album di debutto della band nel 1978. In un momento in cui la ricerca della celebrità del rock’ n’ roll si prendeva un po’ troppo sul serio e la discoteca dominava le classifiche, ...

[…] Tutto quello che so è che la chitarra rock & roll, come la chitarra blues, dovrebbe essere melodia, velocità e gusto, ma più importante, dovrebbe avere emozione”. Leggi anche –> Morto Clark Middle ...Si è spento a soli 65 anni una delle leggende del rock, Eddie Van Halen, il grande chitarrista che con il suo talento ha trascinato in cima alle ...Il co-fondatore dei Van Halen si è spento in California all'età di 65 anni, sconfitto da un cancro alla gola. Ne ha dato notizia il figlio Wolfie.