"La canzone dell'amore" che fece parlare il cinema - (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Massimo M. Veronese A Rovigo si celebra la prima pellicola italiana con il sonoro. Fu un successo presto dimenticato Lui l'hanno trovato nella pensione dove viveva, quartiere Prati di Roma, impiccato al lampadario della stanza: a chiamare aiuto, verso mezzogiorno, è stata una cameriera. Era molto malato e viveva alla giornata, solo la miseria, gli faceva compagnia. Aveva 60 anni, ma ne dimostrava cento. Lei viveva ormai di niente e non aveva più nessuno. Dopo la morte del marito, un commerciante romano, non si era più ripresa e dopo il lutto era arrivata la bancarotta. A ottantatré anni, quando ha detto basta, viveva con il vitalizio della legge Bacchelli, una pensione minima. La polvere rimasta dei loro altari. Perché Elio Steiner, veneziano di Stria, figlio di una contessa, e Dria Paola, rodigina, erede di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Massimo M. Veronese A Rovigo si celebra la prima pellicola italiana con il sonoro. Fu un successo presto dimenticato Lui l'hanno trovato nella pensione dove viveva, quartiere Prati di Roma, impiccato al lampadarioa stanza: a chiamare aiuto, verso mezzogiorno, è stata una cameriera. Era molto malato e viveva alla giornata, solo la miseria, gli faceva compagnia. Aveva 60 anni, ma ne dimostrava cento. Lei viveva ormai di niente e non aveva più nessuno. Dopo la morte del marito, un commerciante romano, non si era più ripresa e dopo il lutto era arrivata la bancarotta. A ottantatré anni, quando ha detto basta, viveva con il vitalizioa legge Bacchelli, una pensione minima. La polvere rimasta dei loro altari. Perché Elio Steiner, veneziano di Stria, figlio di una contessa, e Dria Paola, rodigina, erede di ...

RebeccaCarstea : RT @purple_borahae_: Mikrokosmos è una canzone speciale per noi Army e per i BTS, perché definisce il bellissimo rapporto che abbiamo insie… - riderjimbo : @marcosalvati Celebre, tra gli altri, il suo contributo nella canzone in cui #MichaelJackson parlava dell’ossession… - 97airohpue : RT @purple_borahae_: Mikrokosmos è una canzone speciale per noi Army e per i BTS, perché definisce il bellissimo rapporto che abbiamo insie… - T9ze9cHHQ4jAS5l : RT @purple_borahae_: Mikrokosmos è una canzone speciale per noi Army e per i BTS, perché definisce il bellissimo rapporto che abbiamo insie… - joe_catanza : RT @patrizia62roma: ~ Avanza sulla scia dell'arcobaleno, avanza sulla scia di una canzone, e tutto sarà bello per te. C'è una strada fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : canzone dell "La canzone dell'amore" che fece parlare il cinema ilGiornale.it Enjoy the Silence, il libro d’esordio di Alessandro Mazzaro

Nonostante non sia un fan accanito della band, questa canzone è sempre stata tra le mie preferite ... vittime di un regime di polizia fra i più repressivi dell’intera Europa Orientale. A tale ...

Morto Johnny Nash, autore della hit I Can See Clearly Now e amico di Bob Marley

Come spesso capita, la fama di una canzone diventò anche la croce per l'artsita che non riuscì mai a bissare quel successo e negli anni 90 decise di uscire dal giro, con l'ultimo album"Here ...

Carla Bruni: «Nel mio nuovo disco un brano dedicato a Sarkozy, un uomo fragile, per questo l’ho sposato»

Una canzone è dedicata a suo marito, l’ex presidente Nicolas Sarkozy: «Le garçon triste», scritta con Julien Clerc. «Canto un ragazzo triste, che si dà un sacco di arie, per non annegare / Come tutti ...

Nonostante non sia un fan accanito della band, questa canzone è sempre stata tra le mie preferite ... vittime di un regime di polizia fra i più repressivi dell’intera Europa Orientale. A tale ...Come spesso capita, la fama di una canzone diventò anche la croce per l'artsita che non riuscì mai a bissare quel successo e negli anni 90 decise di uscire dal giro, con l'ultimo album"Here ...Una canzone è dedicata a suo marito, l’ex presidente Nicolas Sarkozy: «Le garçon triste», scritta con Julien Clerc. «Canto un ragazzo triste, che si dà un sacco di arie, per non annegare / Come tutti ...