(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’aula dellaha approvato con 253 sì e 3 no (17 gli astenuti) ladella maggioranza che impegna il governo a “disporre la proroga dello lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021” e “a provvedere affinché su tutto il territorio nazionale sia introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto e per l’intero arco della giornata”. Le opposizioni non hanno votato.Il documento è stato presentato a seguito delle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vista delsull’emergenza coronavirus. È ora prevista una seduta del Consiglio dei ministri che prenderà atto degli indirizzi del parlamento (il senato si era espresso ieri). È stata invece ...

HuffPostItalia : La Camera ritrova il numero legale, approvata la risoluzione su nuovo Dpcm - Dome689 : RT @HuffPostItalia: La Camera ritrova il numero legale, approvata la risoluzione su nuovo Dpcm - MInghingolo : RT @HuffPostItalia: La Camera ritrova il numero legale, approvata la risoluzione su nuovo Dpcm - tinas48 : RT @HuffPostItalia: La Camera ritrova il numero legale, approvata la risoluzione su nuovo Dpcm - FnpLombardia : RT @HuffPostItalia: La Camera ritrova il numero legale, approvata la risoluzione su nuovo Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Camera ritrova

L'HuffPost

Sciolto il nodo delle assenze causate dal protocollo Covid: ance i deputati in quarantena fiduciaria sono considerati "in missione". L'opposizione non ha votato ...253 si' per proroga emergenza 31/1/2021 e obbligo mascherine (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ott - L'Aula della Camera ha approvato ...