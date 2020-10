La Camera dice sì alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo le due fumate nere di ieri, con l’approvazione del Dpcm o saltata per ben due volte per la mancanza di numero legale, la Camera ha licenziato stamattina il provvedimento che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Ieri le opposizioni avevano esultato all’esito delle due chiamate, andate a vuoto per l’assenza di 41 deputati della maggioranza costretti a casa o perché positivi al Covid o perché posti in isolamento fiduciario presso i propri domicili. Come scrive il Corriere della Sera, alla Camera è stata bocciata la risoluzione delle opposizioni, con la quale si sollecitava tra l’altro la presenza in Aula del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il problema dell’assenza del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo le due fumate nere di ieri, con l’approvazione del Dpcm o saltata per ben due volte per la mancanza di numero legale, laha licenziato stamattina il provvedimento chelodial 31. Ieri le opposizioni avevano esultato all’esito delle due chiamate, andate a vuoto per l’assenza di 41 deputati della maggioranza costretti a casa o perché positivi al Covid o perché posti in isolamento fiduciario presso i propri domicili. Come scrive il Corriere della Sera,è stata bocciata la risoluzione delle opposizioni, con la quale si sollecitava tra l’altro la presenza in Aula del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il problema dell’assenza del ...

M5S_Camera : Non abbiamo la bacchetta magica e la situazione ereditata la dice lunga sullo stato di salute dei servizi per il la… - antoniomurzio : La #Camera dice sì alla proroga dello stato di #emergenza fino al 31 gennaio 2021 - clikservernet : La Camera dice sì alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 - Noovyis : (La Camera dice sì alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021) Playhitmusic -… - AlessandraSegn5 : @Trash59610130 Lei dice che si fa la doccia in camera -

Ultime Notizie dalla rete : Camera dice Coronavirus, la Camera dice sì alla proroga dello stato d'emergenza - DIRE.it Dire Coronavirus, la Camera concede l'ok per la proroga dello stato di emergenza

Quattro parole, “Facciamo un concorso letterario”. La sfida era stata aperta. “Lo chiameremo “Premio Lupo” - dissi, in onore del nostro territorio che, per similitudine, ha visto nello scorso secolo ...

Coronavirus, la Camera dice sì alla proroga dello stato d’emergenza

LEGGI ANCHE: C’è il Covid, ma gli assenti ingiustificati alla Camera sono molti di più Nella seduta di oggi i deputati in missione sono 120. Tra questi, anche i deputati in quarantena fiduciaria. Subi ...

Quattro parole, “Facciamo un concorso letterario”. La sfida era stata aperta. “Lo chiameremo “Premio Lupo” - dissi, in onore del nostro territorio che, per similitudine, ha visto nello scorso secolo ...LEGGI ANCHE: C’è il Covid, ma gli assenti ingiustificati alla Camera sono molti di più Nella seduta di oggi i deputati in missione sono 120. Tra questi, anche i deputati in quarantena fiduciaria. Subi ...