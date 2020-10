"La battaglia di Anghiari non è mai stata dipinta da Leonardo" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C'è chi l'ha definita i l Santo Graal della storia dell'arte : cercata in lungo e in largo attraverso i secoli, sempre nello stesso posto, per scoprire adesso che non è mai esistita. La mitica ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C'; chi l'ha definita i l Santo Graal della storia dell'arte : cercata in lungo e in largo attraverso i secoli, sempre nello stesso posto, per scoprire adesso che non; mai esistita. La mitica ...

