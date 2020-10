Kitikaka – Piacevole sorpresa | alla Domenica Sportiva c’è una donna al comando Ed è più brava dei soliti noti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Toh! C’è unaa parlare di calcio. Niente bugigattoli fuori campo. Niente risultati della schedina. Niente social da leggere al fulmicotone. E non è Paola Ferrari (Paola ma dove sei finita?). Giacca e pantalone scuro, tacco nero, Valeria Ciardello mette in fila i questuanti della DS come nemmeno l’on.cav.conte Diego Catellani con i birillini del biliardo fantozziano. Valeria è l’ospite di sponda, il terzo incomodo, l’agnello sacrificale tra il Tardelli nazionale e l’Eraldo da San Giovanni in Marignano. L’elegante e tossicchiante Volpi conosce a memoria lo spartito. A Valeria toccheranno le briciole. “Ma l’impresa eccezionale, dammi retta, è quella di essere normale”. Anche perché ci sono i collegamenti ...