Kim Kardashian | Il Covid? Al mondo serviva una pausa Gli utenti | Facile se sei milionaria

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Forse il nostro pianeta aveva bisogno di una. Forse tutti avevamo bisogno di una. Che sia per tutti un reset? Cerco di vederla in questo modo”: per queste parole Kimè stata bersagliata dalle polemiche. La star ha espresso la sua opinione sul coronavirus in un’intervista rilasciata a Grazia. Ma la sua lettura dei fatti non è piaciuta a molti, che l’hanno giudicata alquanto superficiale. “chiamarla una ‘’ quando sei. La classe operaia non ha pause, ma non tu non puoi saperlo”, si legge in uno dei commenti. Quasi sette mesi dopo l’inizio della pandemia, Kimha trovato il coraggio di aprirsi sulla sofferenza del ...