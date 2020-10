“Kill Bill 3”, la Sposa ha detto no (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’attrice statunitense, ospite dello show mattutino, un po’ salotto e un po’ confessionale, di Robert De Niro e Harry Smith, Today, ha parlato della possibilità di un Kill Bill 3 negando ogni ipotesi. “Non credo che si farà. Credo che nella mente di Quentin sia stato già girato e proiettato. Adesso è concentrato sul prossimo progetto.” Da anni si parla dell’eventualità del seguito di Kill Bill da parte del regista, che aveva dichiarato di avere diverse idee in mente. Ma la risposta che disillude, l’ha svelata proprio lei, la protagonista della saga. Per la serie, Quentin se la canta e se la suona. Senza Uma, certo, una nuova serie, non sarebbe la stessa cosa. Il momento sarebbe passato. Sentenzia lei, ammettendone l’improbabilità del rifacimento. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’attrice statunitense, ospite dello show mattutino, un po’ salotto e un po’ confessionale, di Robert De Niro e Harry Smith, Today, ha parlato della possibilità di un Kill3 negando ogni ipotesi. “Non credo che si farà. Credo che nella mente di Quentin sia stato già girato e proiettato. Adesso è concentrato sul prossimo progetto.” Da anni si parla dell’eventualità del seguito di Killda parte del regista, che aveva dichiarato di avere diverse idee in mente. Ma la risposta che disillude, l’ha svelata proprio lei, la protagonista della saga. Per la serie, Quentin se la canta e se la suona. Senza Uma, certo, una nuova serie, non sarebbe la stessa cosa. Il momento sarebbe passato. Sentenzia lei, ammettendone l’improbabilità del rifacimento. ...

