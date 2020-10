Kamchatka, animali marini morti e surfisti con febbre. L’ecologo: “Nell’acqua un veleno che uccide organismi viventi” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il disastro di Norilsk, quando il 29 maggio scorso una ventina di tonnellate di gasolio è fuoriuscita dagli impianti dell’azienda Nornickel, minacciando l’Artico, in Russia si teme una nuova catastrofe ambientale. Questa volta il campanello d’allarme suona per il Pacifico, in particolare per il golfo dell’Avacha, al sud-est della penisola di Kamchatka, e per il suo punto più spettacolare, la spiaggia Khalaktyrskij, una striscia di sabbia nera vulcanica di 30 chilometri situata poco lontano dal capoluogo della regione Petropavlovsk-Kamchatskij. Sono zone di rara bellezza naturalistica con le cime dei vulcani che svettano sull’orizzonte, e nell’area limitrofa della spiaggia si trova un sito patrimonio di Unesco, il parco Nalychevo. La spiaggia Khalaktyrskij è amata dai surfisti che sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il disastro di Norilsk, quando il 29 maggio scorso una ventina di tonnellate di gasolio è fuoriuscita dagli impianti dell’azienda Nornickel, minacciando l’Artico, in Russia si teme una nuova catastrofe ambientale. Questa volta il campanello d’allarme suona per il Pacifico, in particolare per il golfo dell’Avacha, al sud-est della penisola di, e per il suo punto più spettacolare, la spiaggia Khalaktyrskij, una striscia di sabbia nera vulcanica di 30 chilometri situata poco lontano dal capoluogo della regione Petropavlovsk-Kamchatskij. Sono zone di rara bellezza naturalistica con le cime dei vulcani che svettano sull’orizzonte, e nell’area limitrofa della spiaggia si trova un sito patrimonio di Unesco, il parco Nalychevo. La spiaggia Khalaktyrskij è amata daiche sono stati ...

