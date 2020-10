Juventus, violato l’isolamento: Ronaldo e compagni segnalati alla Procura (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Novità importanti per quanto riguarda la Juventus. I calciatori, volati in Nazionale, hanno violato l’isolamento: possibile multa Ancora problemi per quanto riguarda la sfida Juventus-Napoli. Nelle ultime ore, inoltre, l’Asl di Torino ha segnalato i calciatori bianconeri alla Procura dopo aver violato l’isolamento richiesto per il coronavirus per andare in Nazionale. L’annuncio è arrivato dal … L'articolo Juventus, violato l’isolamento: Ronaldo e compagni segnalati alla Procura è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Novità importanti per quanto riguarda la. I calciatori, volati in Nazionale, hannol’isolamento: possibile multa Ancora problemi per quanto riguarda la sfida-Napoli. Nelle ultime ore, inoltre, l’Asl di Torino ha segnalato i calciatori bianconeridopo averl’isolamento richiesto per il coronavirus per andare in Nazionale. L’annuncio è arrivato dal … L'articolol’isolamento:è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

