Juventus-Napoli, senatore Santillo: «Depositata interrogazione parlamentare»

Gli strascichi di Juventus-Napoli, partita non giocata domenica, arrivano anche in Parlamento: ecco le parole del senatore Santillo Il senatore del Movimento 5 Stelle, Augusto Santillo, ha parlato a Radio Kiss Kiss di Juventus-Napoli. Le sue parole riprese da TuttoNapoli.net. Santillo – «Abbiamo depositato oggi un'interrogazione parlamentare che sarà domani pubblica. Trovavo assurdo che si aspettasse una squadra come il Napoli a cui era stato inibito la possibilità di spostarsi dalla Campania. Il valore costituzionale di riferimento per tutti dovrebbe essere la tutela della salute. Abbiamo assistito ad un balletto di accuse per far ...

