Juventus-Napoli | quando si gioca la sfida di Serie A?

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Al momento non c’è ancora una decisione da parte del Giudice Sportivo per: lasi potrebbe rire, eccoGiorni davvero concitati nel mondo del calcio dopo il caso del big-match. LadiA non si èta e così il Giudice Sportivo non ha ancora chiarito il risultato. Ci …

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - ZZiliani : - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli d… - BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - jihadjuve : Sento parlare di lievi penalizzazioni al Napoli (1 punto) e di rigiocare la partita il 13 gennaio. Visto che ci sia… - news24_napoli : “Juventus-Napoli? Vi spiego l’iter”. Il chiarimento di Sandulli, pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Rischia di costare cara la fuga dalla “bolla” dei sette giocatori della Juventus dopo la non partita con il Napoli. L'Asl di Torino invierà alla Procura della Repubblica la segnalazione del mancato ...Secondo quanto rivelato quest’oggi dal quotidiano nazionale de Il Corriere della Sera, il Napoli potrebbe facilmente non rischiare la sconfitta a tavolino per non essersi presentato all’Allianz Stadiu ..."Fuori bolla". Titola così a pagina 26 La Stampa in riferimento ai bianconeri sulla questione legata a Juventus-Napoli: " Rischia di costare cara la fuga dalla "bolla" dei sette giocatori della Juvent ...