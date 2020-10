Juventus, l’Asl di Torino segnalerà chi ha violato l’isolamento per andare in nazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Asl di Torino segnalerà alla procura i giocatori della Juventus che secondo l’azienda sanitaria hanno violato l’isolamento per andare in nazionale. “La società stessa ci ha segnalato i calciatori che avevano lasciato il luogo d’isolamento“. Ha detto Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, riferendosi a coloro che hanno lasciato il J Hotel per andare in nazionale. Nello specifico si tratta di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, oltre a Buffon e Demiral che sono tornati a casa. Il club bianconero era in isolamento fiduciario dopo la positività di due persone dello staff esterne al gruppo squadra. Deve ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Asl disegnalerà alla procura i giocatori dellache secondo l’azienda sanitaria hannol’isolamento perin. “La società stessa ci ha segnalato i calciatori che avevano lasciato il luogo d’isolamento“. Ha detto Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di, riferendosi a coloro che hanno lasciato il J Hotel perin. Nello specifico si tratta di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, oltre a Buffon e Demiral che sono tornati a casa. Il club bianconero era in isolamento fiduciario dopo la positività di due persone dello staff esterne al gruppo squadra. Deve ...

Corriere : L’Asl di Torino segnalerà in Procura i calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento - capuanogio : Si buca la bolla della #Juventus: in 7 via dall’isolamento al JHotel, l’ASL li segnala in Procura. Il club si dice… - stanzaselvaggia : Enrico Preziosi: “Noi del Genoa non abbiamo contattato l’Asl, perché De Laurentiis l’ha fatto? Ora il calcio è nel… - antoalicastro : La differenza comportamentale di Juventus e Napoli: Il Napoli individua la struttura per l'isolamento fiduciario d… - LordJimmy10 : @pisto_gol La copia del rapporto tra la Asl, la Regione ed il club è scomparsa, così come l'audio tra Orsato e il VAR in Inter - juventus. -

