Juventus, il c.t. della Colombia elogia Cuadrado: «Può giocare anche in porta» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Carlos Queiroz ha parlato della duttilità di Juan Cuadrado Juan Cuadrado multitasking per la Juventus e anche per la Nazionale. Il c.t. Queiroz ha elogiato la duttilità tattica del giocatore Colombiano. LE DICHIARAZIONI – «Cuadrado ha una versatilità ed esperienza che ci dà molte soluzioni. Come sapete, le ultime partite le ha fatte a centrocampo e ha dato una grossa mano in difesa. Abbiamo lavorato tanto con lui e ora può giocare in attacco, a centrocampo e in difesa. E con un po’ più di lavoro potrà giocare anche in porta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Carlos Queiroz ha parlatoduttilità di JuanJuanmultitasking per laper la Nazionale. Il c.t. Queiroz hato la duttilità tattica del giocatoreno. LE DICHIARAZIONI – «ha una versatilità ed esperienza che ci dà molte soluzioni. Come sapete, le ultime partite le ha fatte a centrocampo e ha dato una grossa mano in difesa. Abbiamo lavorato tanto con lui e ora puòin attacco, a centrocampo e in difesa. E con un po’ più di lavoro potràin». Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - romeoagresti : Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? - UEFAcom_it : ?? Il tuo nuovo acquisto preferito della #Juventus ? #UCL | @juventusfc - ilcontemax7 : RT @juventibus: ???? Ogni giorno un tifoso Juve accende TV e web e scopre che la sua squadra è l'origine di tutti i mali della società ed è r… - LorenzoPuliga : RT @calciomercatoit: ???#JuventusNapoli - l'ex dg della FIGC #Valentini critico: 'Il giudice #Sandulli doveva tacere' -