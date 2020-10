Juventus | finito l’isolamento al J Hotel | il comunicato del club

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) È terminato l’isolamento del gruppo squadra dellaal J: i calciatori possono ritornare alle proprie abitazioni. Ilcomunica che, a seguito dei controlli previsti da protocollo, eseguiti sul Gruppo Squadra in questi giorni, l’ASL competente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario presso il Jcon l’obbligo di continuazione dell’isolamento presso la propria abitazione. I calciatori e lo staff potranno recarsi al centro d’allenamento per le normali attività. I calciatori convocati nelle Nazionali sono autorizzati a raggiungere le rispettive squadre poiché le cautele correlate alla condizione di isolamento fiduciario potranno essere continuate a cura degli staff ...