Juventus: è stato il calciomercato di Agnelli, i dati parlano chiaro

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è il vero "tuttofare" del club. Il patron bianconero è stato il vero protagonista di questa particolarissima sessione di calciomercato e, come riporta Tuttosport, subito dopo l'eliminazione contro i francesi del Lione lo scorso agosto Agnelli si espresse così sul club: "Mi è capitato più volte di sentire che abbiamo una delle rose più vecchie d'Europa, quindi questo può essere un elemento di riflessione". Da qui il punto di partenza (o di ripartenza) della Vecchia Signora. Il presidente bianconero si è rimboccato le maniche ed ha fatto "sua" la sessione di mercato, che ha portato ad un netto ringiovanimento della propria rosa con innesti mirati al

