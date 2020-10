Juventus: Bernardeschi si allena parzialmente in gruppo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Andrea Pirlo potrebbe presto recuperare un’altra pedina importante della sua squadra: Federico Bernardeschi è tornato in gruppo La Juventus continua ad allenarsi alla Continassa. La squadra, guidata da Andrea Pirlo, ha sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento nel centro tecnico bianconero. Buone notizie per il tecnico: Federico Bernardeschi si è allenato parzialmente con il gruppo e dunque si avvicina la data del suo completo ritorno in squadra e a disposizione di Andrea Pirlo per una stagione ricca di impegni, tra Italia e Europa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Andrea Pirlo potrebbe presto recuperare un’altra pedina importante della sua squadra: Federicoè tornato inLacontinua adrsi alla Continassa. La squadra, guidata da Andrea Pirlo, ha sostenuto una seduta pomeridiana dimento nel centro tecnico bianconero. Buone notizie per il tecnico: Federicosi ètocon ile dunque si avvicina la data del suo completo ritorno in squadra e a disposizione di Andrea Pirlo per una stagione ricca di impegni, tra Italia e Europa. Leggi su Calcionews24.com

