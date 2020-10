Juventini “violano” l’isolamento, segnalazione alla Procura (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un caso di rispetto dell'isolamento fiduciario anche alla Juventus che da sabato, quando sono stato accertate le positività di due persone dello staff esterne al gruppo squadra, si trova all'interno dell'albergo della società. I calciatori Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, ma anche Buffon e Demiral, che sono tornati a casa, hanno lasciato il J Hotel, senza l'autorizzazione dell'Asl, per raggiungere le rispettive Nazionali. L'Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori bianconeri che, per l'azienda sanitaria, hanno violato l'isolamento per raggiungere le rispettive nazionali."È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l'autorità competente, cioè la Procura, di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un caso di rispetto dell'isolamento fiduciario ancheJuventus che da sabato, quando sono stato accertate le positività di due persone dello staff esterne al gruppo squadra, si trova all'interno dell'albergo della società. I calciatori Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, ma anche Buffon e Demiral, che sono tornati a casa, hanno lasciato il J Hotel, senza l'autorizzazione dell'Asl, per raggiungere le rispettive Nazionali. L'Asl di Torino segnalerài calciatori bianconeri che, per l'azienda sanitaria, hanno violato l'isolamento per raggiungere le rispettive nazionali."È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l'autorità competente, cioè la, di ...

Sport_Mediaset : Juventini vìolano l'isolamento per raggiungere le Nazionali: segnalati alla Procura. #SportMediaset - LuigiBevilacq17 : RT @Vatenerazzurro1: Juventini violano l'isolamento per andare in nazionale: segnalati alla Procura. Dove oramai sono di casa. - GioGiachetti : RT @Vatenerazzurro1: Juventini violano l'isolamento per andare in nazionale: segnalati alla Procura. Dove oramai sono di casa. - Giank1970 : RT @Vatenerazzurro1: Juventini violano l'isolamento per andare in nazionale: segnalati alla Procura. Dove oramai sono di casa. - GiorgioMantelli : RT @Sport_Mediaset: Juventini vìolano l'isolamento per raggiungere le Nazionali: segnalati alla Procura. #SportMediaset -