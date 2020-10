Juve-Napoli | Grassani | ' Club corretto | niente penalizzazioni'

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - espressonline : Esclusivo - Così De Laurentiis è stato salvato da De Luca: ecco i documenti su #JuveNapoli - tuttosport : #Juve-#Napoli, il retroscena: presidenti infuriati con #DeLaurentiis - SirFabulousV : @S3VS1 Come volevasi dimostrare, alcuni calciatori della Juve hanno violato il protocollo per andare con le nazionali...ma non é il Napoli! - Olimpia02191317 : RT @tuttonapoli: Tuttosport - Verdetto Juve-Napoli, si va verso un punto di penalizzazione: match da rigiocare a gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Juventus, voto 8. Tanti colpi ... che vogliono definirsi campioni del tutto e portare il Milan in alto. Napoli, voto 7 e mezzo. L’acquisto dell’estate è arrivato in terra partenopea, con Oshimen che ...Si pensa a un torneo in tre fasi di 340 gare con chiusura Final Eight come in Champions. Si cerca un compromesso per Juventus-Napoli ...