Jole Santelli scatenata, tarantella senza mascherina per la festa della neosindaca. Il deputato M5s: «E le regole solo per i fessi?» – Il video

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)

«La presidente della Regione Calabria Jole Santelli, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e la neoeletta sindaca Rosaria Succurro calpestano ogni norma anti-Covid e fanno festa a San Giovanni in Fiore. Ma le regole valgono solo per i fessi?». A chiederselo è Alessandro Melicchio, deputato del M5s che sul suo profilo Facebook ha pubblicato il video della festa organizzata per celebrare la vittoria di Succurro, candidata del centrodestra, alle ultime elezioni amministrative nel comune del Cosentino. Santelli e tutti gli altri sono assembrati in un luogo chiuso e ballano senza ...

