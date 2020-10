Jean Todt | “Hamilton e Schumacher due grandi campioni ma anche due epoche diverse”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Al Nurburgring Lewis Hamilton potrebbe eguagliare il record di 91 vittorie in Formula di Michael. Un traguardo impensabile per chiunque ma che nel weekend del Gran Premio dell’Eifel potrebbe essere raggiunto proprio da chi a fine stagione prepara la festa per il settimo titolo iridato, proprio come Schumi. Difficile paragonare duedifferenti ma chi meglio di, in passato team principal in Ferrari cone oggi presidente Fia, può parlare di questo duello a distanza? “Hamilton esono duemaduediverse – ha sottolineatoai microfoni di Sky Sport -. Hamilton guida la macchina numero uno nel mondo della ...