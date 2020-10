Italia Under 21, due giocatori della nazionale positivi al coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Durante il ritiro della nazionale Under 21 a Tirrenia, due giocatori sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato. I calciatori sono asintomatici ed erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre. I due erano quinti uniti al gruppo squadra che affronterà l’Islanda venerdì 9 ottobre. L’allenamento di mercoledì 7 ottobre è stato annullato e la squadra si trova in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni dell’Asl competente tempestivamente avvertita. Tutta la delegazione dovrà ripetere i test. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Durante il ritiro21 a Tirrenia, duesono risultatial Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato. I calciatori sono asintomatici ed erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre. I due erano quinti uniti al gruppo squadra che affronterà l’Islanda venerdì 9 ottobre. L’allenamento di mercoledì 7 ottobre è stato annullato e la squadra si trova in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni dell’Asl competente tempestivamente avvertita. Tutta la delegazione dovrà ripetere i test.

Fiato sospeso per Alessandro Bastoni. Il difensore, diventato un pilastro dell'Inter di Antonio Conte, è attualmente in ritiro con l'Under-21 di Nicolato; dopo un primo test al COVID-19, risultato ...

