(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due casi dità alnel ritiro della Nazionalena Under 21. Nella squadra del ct Nicolato ci sarebbero dueche hanno contratto il virus pandemico. Dopo un prima tampone negativo, al secondo test ecco latà. Ma è giallo.U21: duealcaption id="attachment 1005561" align="alignnone" width="727" Bastoni (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, due giocatori sono risultatial Covid-19 dopo il secondo tampone. Nel rispetto dei protocolli vigenti, la squadra è stata posta in isolamento fiduciario in attesa di un nuovo esame in programma in mattinata il cui esito dovrebbe arrivare nel pomeriggi. La Figc ha diramato un comunicato ...

DiMarzio : #ItaliaU21, due casi di positività al #coronavirus. Il comunicato - lunatica10001 : RT @GalvaniM: ++ ITALIA U21, 2 CALCIATORI POSITIVI, ANNULLATO ALLENAMENTO ++ Squadra in isolamento fiduciario in attesa di un nuovo esame… - AndreaZeoli : RT @DiMarzio: #ItaliaU21, due casi di positività al #coronavirus. Il comunicato - siamo_la_Roma : ???? L’#Italia U21 di nuovo alle prese con il #coronavirus ?? Due calciatori sono risultati positivi ? Annullato l'… - ItaSportPress : Italia U21, due calciatori positivi al coronavirus: ma è giallo... - -

Ultime Notizie dalla rete : Italia U21

GianlucaDiMarzio.com

sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone. Nel rispetto dei protocolli vigenti, la squadra è stata posta in isolamento fiduciario in attesa di un nuovo esame in programma in ...Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europe di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 ...