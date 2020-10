Italia | Pellegrini ha raggiunto Coverciano | attesi Bonucci e Chiellini

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arrivano i rinforzi per Roberto Mancini: Lorenzo. In serata sonoLeonardoe GiorgioBuone notizie per Roberto Mancini che presto avrà a disposizione tre big della nostra Nazionale. Come riportato da Alessandro Antinelli di Rai Sport, Lorenzoè arrivato a. In serata poi sonoanche i difensori della Juventus Giorgioe Leonardo, rispettivamente capitano e vicecapitano della Nazionale. Stasera a Firenze amichevole con la Moldovia con tanto spazio per chi ha giocato di meno in azzurro. #hala Nazionale @Vivo Azzurro In serata...