Italia-Moldova | le probabili formazioni | esordio per Caputo

RaiSport : Alla vigilia di #ItaliaMoldova il ct azzurro Roberto Mancini risponde al ministro Speranza: 'Il calcio non è una pr… - LaStampa : Questa sera a Firenze l’amichevole con la Moldova: il ct azzurro Mancini si affiderà ad una Nazionale ricca di novi… - calciotoday_it : ?? Il CT della #Nazionale Roberto #Mancini si scaglia senza mezzi termini contro il ministro Speranza ?? L'intervist… - Italpress : La rifinitura degli Azzurri | Verso Italia-Moldova - Italpress : Interviste a Mancini e Caputo | Verso Italia-Moldova -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Moldova

Contro la Moldova, possibile esordio con la maglia dell’Italia per Francesco Caputo: le probabili formazioni. L’Italia questa sera alle 20:45 affronterà la Moldova in amichevole allo stadio Artemio ...Per il ranking, per mettere a tacere per un po' le polemiche che imperversano nel nostro calcio, allungare la striscia positiva che dura da oltre due anni e 16 partite: l'Italia non può né deve snobba ...Stasera l'amichevole con la Moldavia, nei prossimi sette giorni le sfide di Nations League con Polonia (a Danzica ci saranno 10mila spettatori) e Olanda: «Siamo contenti che la Nazionale attiri di nuo ...