Italia-Moldova: la probabile formazione degli Azzurri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Locatelli, Berardi e Ciccio Caputo dal 1′. La Nazionale che stasera affronterà la Moldova alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze vedrà tanto Sassuolo in campo. In porta ci sarà Sirigu, mentre Lazzari e Biraghi agiranno ai lati della coppia di marcatori formata da Mancini e Acerbi. Locatelli completerà il pacchetto mediano con Cristante e Bonaventura, mentre anche El Shaarawy troverà spazio nel tridente. Questi gli undici dell’Italia a cui Mancini chiederà il massimo. Italia (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. A disp.: Cragno, Silvestri, D’Ambrosio, Emerson Palmieri, Ogbonna, Sensi, Barella, Verratti, Grifo, Lasagna, Orsolini, Kean. All.: Mancini Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Locatelli, Berardi e Ciccio Caputo dal 1′. La Nazionale che stasera affronterà laalle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze vedrà tanto Sassuolo in campo. In porta ci sarà Sirigu, mentre Lazzari e Biraghi agiranno ai lati della coppia di marcatori formata da Mancini e Acerbi. Locatelli completerà il pacchetto mediano con Cristante e Bonaventura, mentre anche El Shaarawy troverà spazio nel tridente. Questi gli undici dell’a cui Mancini chiederà il massimo.(4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. A disp.: Cragno, Silvestri, D’Ambrosio, Emerson Palmieri, Ogbonna, Sensi, Barella, Verratti, Grifo, Lasagna, Orsolini, Kean. All.: Mancini Foto: Twitter ...

SerieTvserie : Italia-Moldova, amichevole stasera in diretta su Rai1 - tvblogit : Italia-Moldova, amichevole stasera in diretta su Rai1 - sophsdreams : Stasera non fanno Ulisse per trasmettere su rai 1 in prima serata un'amichevole di calcio Italia-moldova. Ci sarebb… - Teleblogmag : Prima serata con il calcio, le serie tv, l'attualità e l'approfondimento. Iscriviti al nostro canale Telegram! … - SciabolataFFP : Stasera la nostra Nazionale scende in campo contro la Moldavia, che però molti in Italia chiamano Moldova. Come ri… -