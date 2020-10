Italia-Moldova, El Shaarawy gran gol: sigla il 3-0 (VIDEO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Nazionale chiude i conti dopo mezzora di gioco. Nell’amichevole contro la Moldova che si sta disputando allo stadio Franchi di Firenze, i ragazzi di Roberto Mancini trovano anche la rete del 3-0 grazie a Stephan El Shaarawy che con un tocco pregevole trova il secondo palo e batte l’estremo difensore moldavo. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Nazionale chiude i conti dopo mezzora di gioco. Nell’amichevole contro lache si sta disputando allo stadio Franchi di Firenze, i ragazzi di Roberto Mancini trovano anche la rete del 3-0 grazie a Stephan Elche con un tocco pregevole trova il secondo palo e batte l’estremo difensore moldavo. In alto ildel gol.

Sport_Mediaset : #Italia, contro la #Moldova per il ranking e non solo. #SportMediaset - sportface2016 : #ItaliaMoldova | L'ironia dei social: 'Finiamola al 45', povero ct' - TuttoMercatoWeb : L'Italia dilaga sulla Moldova: 5-0 a fine primo tempo - UEFAcom_it : Italia avanti 5-0 all'intervallo ?????? Segui LIVE ?????? #uefaeuro - tiznini5 : Ma che #Autogoal ha fatto posmac???? all'incrocio dei pali?????? Italia vs moldova #ForzaItalia???? -