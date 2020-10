Italia-Moldova 6-0, Sirigu: “Con Mancini portiamo avanti un progetto iniziato due anni fa” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “A volte il risultato può mascherare alcune difficoltà. Oggi siamo stati bravi ad indirizzare la partita sui giusti binari. Abbiamo cominciato un progetto due anni fa con Mancini e lo portiamo avanti. L’Italia ha tanti giocatori di grande qualità ed è importante non snaturarsi a seconda delle circostanze”. Lo ha dichiarato il portiere azzurro Salvatore Sirigu ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia sulla Moldova per 6-0 in amichevole al Franchi. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “A volte il risultato può mascherare alcune difficoltà. Oggi siamo stati bravi ad indirizzare la partita sui giusti binari. Abbiamo cominciato unduefa cone lo. L’ha tanti giocatori di grande qualità ed è importante non snaturarsi a seconda delle circostanze”. Lo ha dichiarato il portiere azzurro Salvatoreai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’sullaper 6-0 in amichevole al Franchi.

