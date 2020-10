Italia-Moldova 6-0, Berardi: “Sono migliorato e si vede, Europeo sogno grandissimo” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “L’Europeo è un sogno grandissimo, spero di poterlo realizzare. Saranno decisive le prestazioni col Sassuolo mentre quando sarò convocato dovrò essere sempre sul pezzo”. Parola di Domenico Berardi, autore del gol del definitivo 6-0 dell’Italia sulla Moldova al Franchi. “Non è stata una partita facile per me – ha aggiunto l’attaccante del Sassuolo ai microfoni di Rai Sport – Sono contento per il gol e per la prestazione. Era importante vincere per il ranking e siamo stati bravi. La mia crescita? Prima cadevo negli errori e nelle reazioni. Sono migliorato e si vede anche in campo”, ha concluso. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “L’è ungrandissimo, spero di poterlo realizzare. Saranno decisive le prestazioni col Sassuolo mentre quando sarò convocato dovrò essere sempre sul pezzo”. Parola di Domenico, autore del gol del definitivo 6-0 dell’sullaal Franchi. “Non è stata una partita facile per me – ha aggiunto l’attaccante del Sassuolo ai microfoni di Rai Sport – Sono contento per il gol e per la prestazione. Era importante vincere per il ranking e siamo stati bravi. La mia crescita? Prima cadevo negli errori e nelle reazioni. Sonoe sianche in campo”, ha concluso.

