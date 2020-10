Italia-Moldova 6-0, 17esimo risultato utile degli azzurri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Continua la striscia positiva di Roberto Mancini alla guida della Nazionale, arrivata ora a 17 gare utili. A Firenze tutto facile per l'Italia che batte 6-0 la Moldova in amichevole. Dopo uno spavento firmato Nicolaescu, gli azzurri salgono in cattedra e dilagano già nel primo tempo grazie a Cristante (18'), Caputo (23'), El Shaarawy (doppietta al 30' e al 46) e un'autorete di Posmac (37'). Al 72' il gol di Berardi. Di certo, troppo inferiore tecnicamente l’avversario, ma il ct è soddisfatto a fine partita, ai microfoni di RaiSport: “Tante cose interessanti, qualche difficoltà nei primi 15’, ma era abbastanza normale con tanti giocatori cambiati, poi hanno fatto molto bene.La mentalità e buona anche cambiando i giocatori, è una nota positiva”. Mancini con il suo 4-3-3: Sirigu; ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Continua la striscia positiva di Roberto Mancini alla guida della Nazionale, arrivata ora a 17 gare utili. A Firenze tutto facile per l'che batte 6-0 lain amichevole. Dopo uno spavento firmato Nicolaescu, glisalgono in cattedra e dilagano già nel primo tempo grazie a Cristante (18'), Caputo (23'), El Shaarawy (doppietta al 30' e al 46) e un'autorete di Posmac (37'). Al 72' il gol di Berardi. Di certo, troppo inferiore tecnicamente l’avversario, ma il ct è soddisfatto a fine partita, ai microfoni di RaiSport: “Tante cose interessanti, qualche difficoltà nei primi 15’, ma era abbastanza normale con tanti giocatori cambiati, poi hanno fatto molto bene.La mentalità e buona anche cambiando i giocatori, è una nota positiva”. Mancini con il suo 4-3-3: Sirigu; ...

