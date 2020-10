Italia Moldavia: primo gol in nazionale per Cristante e Caputo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Bryan Cristante e Francesco Caputo hanno realizzato la prima rete con la maglia dell’Italia durante l’amichevole con la Moldavia Bryan Cristante e Francesco Caputo hanno realizzato la prima rete con la maglia dell’Italia in occasione dell’amichevole contro la Moldavia. Il centrocampista della Roma e l’attaccante del Sassuolo sono stati gli autori dei due gol iniziali siglati dalla nazionale di Roberto Mancini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Bryane Francescohanno realizzato la prima rete con la maglia dell’durante l’amichevole con laBryane Francescohanno realizzato la prima rete con la maglia dell’in occasione dell’amichevole contro la. Il centrocampista della Roma e l’attaccante del Sassuolo sono stati gli autori dei due gol iniziali siglati dalladi Roberto Mancini. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : Stasera Italia-Moldavia: le formazioni ufficiali - sel_nac : Gol de Italia Italia ???? 4-0 ???? Moldavia Posmac (E/C) - forzaroma : #ItaliaMoldova: #Mancini e #Cristante titolari. Per il centrocampista gol e assist #ASRoma - rclienti : Come mai i giocatori della panchina di italia moldavia non portano la madcherina - clikservernet : Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali -