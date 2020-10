Italia-Moldavia, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Al “Franchi” di Firenze, Italia-Moldavia si sfidano in un test amichevole. Le probabili formazioni del match: molte novità in vista Il “Franchi” è pronto ad aprire il sipario per Italia-Moldavia, test amichevole per la Nazionale di Roberto Mancini. Una sgambata in vista delle gare di Nations League contro la Polonia e l’Olanda. Il tecnico non farà affidamento ai suoi migliori undici, per preservarli per le partite maggiormente importanti. L’Italia si adegua alle disposizioni della Fifa che ha aumentato gli impegni durante la sosta da due a tre. Mancini preserverà Chiesa e non avrà a disposizione Insigne. Chance dal primo minuto per il Re dei bomber Caputo. Verso la conferma di ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Al “Franchi” di Firenze,si sfidano in un test amichevole. Ledel: molte novità in vista Il “Franchi” è pronto ad aprire il sipario per, test amichevole per la Nazionale di Roberto Mancini. Una sgambata in vista delle gare di Nations League contro la Polonia e l’Olanda. Il tecnico non farà affidamento ai suoi migliori undici, per preservarli per le partite maggiormente importanti. L’si adegua alle disposizioni della Fifa che ha aumentato gli impegni durante la sosta da due a tre. Mancini preserverà Chiesa e non avrà a disposizione Insigne. Chance dal primo minuto per il Re dei bomber Caputo. Verso la conferma di ...

bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: InterNazionali - Italia-Moldavia, i tre interisti vanno in panchina - Fantacalcio : Italia-Moldavia, le probabili formazioni - MatteoDentini : RT @FcInterNewsit: InterNazionali - Italia-Moldavia, i tre interisti vanno in panchina - FcInterNewsit : InterNazionali - Italia-Moldavia, i tre interisti vanno in panchina - lucaros29928691 : @Gazzetta_it Ma come fa Moldavia a giocare in Italia se c’è divietò assoluto di ingresso in italia(tranne residenti… -