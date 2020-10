Italia-Moldavia | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoled√¨ 7 ottobre 2020) Alle 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà in scena l’amichevole internazionale tra. Possibilità per il CT Roberto Mancini di fare esperimenti in vista delle gare di Nations League. Ecco lescelte dai due CT.(4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. All. Mancini.(5-3-2): Koseliev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandci; Rata, Carp, Ionita; Suvorov, Nicolaescu. All. Firat Fonte Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.