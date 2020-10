Italia – Moldavia, i precedenti tra le due nazionali – VIDEO (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Indipendente dal 1991, la Moldovia è un paese dalla modesta tradizione calcistica. Attualmente al 175 posto del ranking Fifa, ha raggiunto l’apice nel 2007 (quando ha raggiunto il 52esimo posto). Nella quasi ventennale storia (la prima gara è stata disputata dalla Moldovai il 2 luglio del 1991 contro la Georgia, gara persa in casa per … L'articolo Italia – Moldavia, i precedenti tra le due nazionali – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Indipendente dal 1991, la Moldovia è un paese dalla modesta tradizione calcistica. Attualmente al 175 posto del ranking Fifa, ha raggiunto l’apice nel 2007 (quando ha raggiunto il 52esimo posto). Nella quasi ventennale storia (la prima gara è stata disputata dalla Moldovai il 2 luglio del 1991 contro la Georgia, gara persa in casa per … L'articolo, itra le dueNewNotizie.it.

fabriziosalvi1 : @RaiSport @RaiUno Italia Moldavia è diventata italia moldova. Spiegateci almeno il motivo. - LittleNero5555 : Va bene tutto ma Italia Moldavia amichevole senza titolari e con lo stadio vuoto io non ce la faccio a guardarla. - NeroTifoso : Ma si può mettere a rischio tutti questi calciatori, per cosa? Per delle amichevoli nazionali del cazzo. Italia- co… - junews24com : Chiesa-Commisso: vicini in tribuna per Italia-Moldavia - - 17su24 : l’allenatore della Moldavia per spiegare il 6-0 ha detto che è colpa del covid #Italia #italiamoldavia #ITAMDA -