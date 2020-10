Italia-Moldavia | El Shaarawy | “Gruppo pieno di entusiasmo | c’è positività Trattativa saltata con la Roma? Ecco tutta la verità”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) "È una soddisfazione immensa, una grande gratificazione. Questa è la dimostrazione che bisogna saper aspettare, e farsi trovare pronti quando l'occasione arriva. Mi sono allenato da solo per un mese, e adesso mi godo questo momento".Non nasconde la soddisfazione Stephan El, autore di una splendida tripletta, in occasione dell'amichevole contro laandata in scena questa sera al "Franchi". L'ex Milan, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport", ha commentato la convincente prestazione offerta dall', soffermandosi inoltre sul suo attuale stato di forma dopo mesi di stop causati dall'emergenza coronavirus."Lasfumata con la? Avevo bisogno di giocare, perché il campionato in Cina rimarrà fermo fino a febbraio. Io ho sempre dato la mia ...

SkySport : ITALIA-MOLDAVIA 6-0 Risultato finale ? ? #Cristante (19') ? #Caputo (23') ? #ElShaarawy (30') ? aut. #Pomac (38')… - SkySport : Mancini dopo Italia-Moldavia: 'Buona mentalità. Caputo titolare? Dipenderà da lui' - SkySport : Stasera Italia-Moldavia: le formazioni ufficiali - infoitsport : Italia-Moldavia 6-0: Tutto semplice per gli azzurri. Cristante, Caputo e Berardi al 1° centro in Nazionale - infoitsport : Goleada dell'Italia: l'amichevole contro la Moldavia finisce 6-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Moldavia

Per il ranking e per sperimentare nuove soluzioni: l'Italia di Mancini scende in campo al Franchi contro la Moldavia, in una sfida amichevole che avvicinerà gli Azzurri agli impegni in Nations League.E sono 17 per l'Italia di Roberto Mancini, vittorioso anche nella veste sperimentale. Tutto facile per gli Azzurri nell’amichevole al Franchi, 6-0 rifilato alla Moldavia in un match senza storia.