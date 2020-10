Italia-Moldavia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Italia-Moldavia si disputerà oggi mercoledì 7 ottobre 2020 alle 20.45. Si giocherà al Franchi di Firenze la sfida della Nazionale azzurra allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Il match sarà di preparazione agli impegni di Nations League del fine settimana e dei giorni seguenti.Italia-Moldavia, le probabili formazionicaption id="attachment 1018369" align="alignnone" width="608" Italia (Getty Images)/captionCambia tanto la squadra di Mancini che dovrebbe vedere un undici iniziale rivoluzionato rispetto al solito. Sirigu in porta. Difesa affidata a Lazzari, Mancini, Acerbi e Biraghi. Locatelli e Cristante dovrebbero giocare con Bonaventura a centrocampo. Tridente offensivo inedito con Berardi, El Shaarawy e Caputo. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020)si disputeràmercoledì 7 ottobre 2020 alle 20.45. Si giocherà al Franchi di Firenze la sfida della Nazionale azzurra allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Ilsarà di preparazione agli impegni di Nations League del fine settimana e dei giorni seguenti., le probabili formazionicaption id="attachment 1018369" align="alignnone" width="608"(Getty Images)/captionCambia tanto la squadra di Mancini che dovrebbeun undici iniziale rivoluzionato rispetto al solito. Sirigu in porta. Difesa affidata a Lazzari, Mancini, Acerbi e Biraghi. Locatelli e Cristante dovrebbero giocare con Bonaventura a centrocampo. Tridente offensivo inedito con Berardi, El Shaarawy e Caputo. ...

ItaSportPress : Italia-Moldavia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi - - internewsit : Inter in nazionale: sette in amichevole oggi, spicca Italia-Moldavia - - sportli26181512 : Italia-Moldavia, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Mancini senza Chiesa e con Caputo: Primo test amiche… - cmdotcom : Italia-Moldavia, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Mancini senza Chiesa e con Caputo… - news24_napoli : Oggi in TV, in campo gli azzurri: stasera l’amichevole Italia-Moldavia… -