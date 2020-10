Italia Moldavia 6-0 LIVE: a segno anche Berardi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Allo Stadio Franchi, l’amichevole tra Italia e Moldavia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Italia e Moldavia si affrontano in un’amichevole in vista dei rispettivi impegni di Nations League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Moldavia 6-0 1′ Fischio d’inizio – Comincia la sfida tra Italia e Moldavia 7′ Tiro Nicolaescu – L’attaccante della Moldavia sfugge ad Acerbi e impegna Sirigu in tuffo 18′ Gol Cristante – Il centrocampista dell’Italia anticipa tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e sorprende Koseliev: azzurri in vantaggio 23′ Gol Caputo – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Allo Stadio Franchi, l’amichevole tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Franchi”,si affrontano in un’amichevole in vista dei rispettivi impegni di Nations League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi6-0 1′ Fischio d’inizio – Comincia la sfida tra7′ Tiro Nicolaescu – L’attaccante dellasfugge ad Acerbi e impegna Sirigu in tuffo 18′ Gol Cristante – Il centrocampista dell’anticipa tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e sorprende Koseliev: azzurri in vantaggio 23′ Gol Caputo – ...

fabriziosalvi1 : @RaiSport @RaiUno Italia Moldavia è diventata italia moldova. Spiegateci almeno il motivo. - LittleNero5555 : Va bene tutto ma Italia Moldavia amichevole senza titolari e con lo stadio vuoto io non ce la faccio a guardarla. - NeroTifoso : Ma si può mettere a rischio tutti questi calciatori, per cosa? Per delle amichevoli nazionali del cazzo. Italia- co… - junews24com : Chiesa-Commisso: vicini in tribuna per Italia-Moldavia - - 17su24 : l’allenatore della Moldavia per spiegare il 6-0 ha detto che è colpa del covid #Italia #italiamoldavia #ITAMDA -