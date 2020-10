Italia, la passata stagione influenzale ha causato 205 morti mentre il Covid ne ha fatti 36 mila (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Il virus ha il potenziale per causare danni enormi a meno che non intraprendiamo tutte le azioni necessarie per fermare la sua diffusione»: questa la conclusione della nota dell’Oms con la quale si fa chiarezza sulla differenza tra influenza e Covid-19 in termine di numeri. All’indomani del post di Trump in cui si faceva il paragone – rimosso sia da Facebook che da Twitter – appare imperativo sottolineare la grande differenza Covid influenza andando a indagare sulle ragioni. LEGGI ANCHE >>> Facebook e Twitter rimuovono il post in cui Trump paragona i morti per influenza ai morti per Covid Parallelismo Covid influenza: la differenza la fanno i numeri La scorsa stagione influenzale in ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Il virus ha il potenziale per causare danni enormi a meno che non intraprendiamo tutte le azioni necessarie per fermare la sua diffusione»: questa la conclusione della nota dell’Oms con la quale si fa chiarezza sulla differenza tra influenza e-19 in termine di numeri. All’indomani del post di Trump in cui si faceva il paragone – rimosso sia da Facebook che da Twitter – appare imperativo sottolineare la grande differenzainfluenza andando a indagare sulle ragioni. LEGGI ANCHE >>> Facebook e Twitter rimuovono il post in cui Trump paragona iper influenza aiperParallelismoinfluenza: la differenza la fanno i numeri La scorsain ...

