Italia a valanga sulla Moldavia: 6-0. Applausi per Biraghi e Bonaventura. Chiesa in tribuna. Pagelle (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sei a zero senza problemi. Chiesa, neo juventino, non è andato neanche in panchina, ma direttamente in tribuna con altri big. In campo tante seconde linee che hanno fatto bene il loro lavoro: una festa per Cicco Caputo che ha anche segnato. Applausi. Così come meritati Applausi vanno riservato ai due giocatori della Fiorentina: Biraghi e Bonaventura Leggi su firenzepost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sei a zero senza problemi., neo juventino, non è andato neanche in panchina, ma direttamente incon altri big. In campo tante seconde linee che hanno fatto bene il loro lavoro: una festa per Cicco Caputo che ha anche segnato.. Così come meritativanno riservato ai due giocatori della Fiorentina:

FirenzePost : Italia a valanga sulla Moldavia: 6-0. Applausi per Biraghi e Bonaventura. Chiesa in tribuna. Pagelle - RSIsport : ? Vittorie agili di Italia e Francia nelle amichevoli internazionali, pareggio tra Germania e Turchia - GoalItalia : MATCH REPORT - #ItaliaMoldova 6-0: brillano El Shaarawy e Caputo, azzurri a valanga in amichevole ?? [@AndryGiutta] - Italia_Notizie : Massimo Boldi: “Diciamo NO all’AP sui cellulari”. Travolto da una valanga di battute (pure quella di Burioni) - il_brigante07 : RT @Polo37411810: @paola_demicheli Avete ristabilito mafia capitale tutto insieme infatti tutti siete d'accordo che valgono più i CLANDESTI… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia valanga Italia a valanga, sei gol alla Moldova | UEFA Nations League UEFA.com Italia a valanga sulla Moldavia: 6-0. Applausi per Biraghi e Bonaventura. Chiesa in tribuna. Pagelle

FIRENZE – E’ stato un vero allenamento, per l’Italia. Sei a zero senza problemi. Chiesa, neo juventino, non è andato neanche in panchina, ma direttamente in tribuna con altri big. In campo tante ...

Italia-Moldova 6-0: gli azzurri vincono a valanga

Match amichevole al Franchi tra Italia e Moldova, dove gli azzurri di Roberto Mancini cercano continuità contro un avversario di livello nettamente inferiore. Il ct italiano schiera in campo una forma ...

FIRENZE – E’ stato un vero allenamento, per l’Italia. Sei a zero senza problemi. Chiesa, neo juventino, non è andato neanche in panchina, ma direttamente in tribuna con altri big. In campo tante ...Match amichevole al Franchi tra Italia e Moldova, dove gli azzurri di Roberto Mancini cercano continuità contro un avversario di livello nettamente inferiore. Il ct italiano schiera in campo una forma ...