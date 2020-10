Ionita esalta Pippo Inzaghi | “Un vero professionista anche a tavola”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tre stagioni fa il Benevento si approcciava alla Serie A incassando una serie lunghissima di sconfitte consecutive. Tutto diverso in questo avvio di campionato 2020/21. Infatti i campani hanno già conquistato due vittorie in tre turni. Un buon bottino per la squadra guidata da Filippo.caption id="attachment 1009643" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionESEMPIOTra i giallorossi spicca Artur. Il centrocampista ex Cagliari èuno dei punti di forza della nazionale moldava che stasera sarà impegnata contro l'Italia a Firenze per un match amichevole. Queste le sue parole a Rai Sport: "È una partita particolare per noi, sappiamo che giocatori incontreremo. Siamo tutti motivati, può farci solo bene avere degli avversari così. Ci muoviamo molto ...