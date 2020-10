Inter Women arriva la vittoria a tavolino contro il Napoli: ecco perché (Di mercoledì 7 ottobre 2020) vittoria a tavolino per l’Inter Women contro il Napoli Cambia il risultato di Napoli-Inter Women match della quarta giornata della Serie A femminile. Il match tra azzurre e nerazzurre, terminato in parità, è stato vinto a tavolino dalle ragazze allenate da Attilio Sorbi a causa di alcune infrazioni commesse dalla squadra partenopea. Nella distinta di gara, i dirigenti partenopei, non hanno indicato il nome del medico sociale, che non era nemmeno in panchina, e hanno inserito sole dieci giocatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”, contro le undici previste dal regolamento. Al Napoli, oltre alla ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)per l’ilCambia il risultato dimatch della quarta giornata della Serie A femminile. Il match tra azzurre e nerazzurre, terminato in parità, è stato vinto adalle ragazze allenate da Attilio Sorbi a causa di alcune infrazioni commesse dalla squadra partenopea. Nella distinta di gara, i dirigenti partenopei, non hanno indicato il nome del medico sociale, che non era nemmeno in panchina, e hanno inserito sole dieci giocatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”,le undici previste dal regolamento. Al, oltre alla ...

Era finito 1-1 il match contro l'Inter, ma il Giudice Sportivo ha condannato il Napoli femminile alla sconfitta a tavolino per 3-0.

