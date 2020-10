Inter, test per tutti dopo la notizia della positività di Bastoni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ore di attesa in casa Inter che ha ricevuto la notizia della positività al Covid-19 di Alessandro Bastoni, dal ritiro della Nazionale under 21. notizia che ha fatto cambiare i piani in casa nerazzurra che intanto attende l’esito del terzo tampone per il difensore. Nel caso anche il terzo tampone sia positivo, scatterebbe l’isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra nerazzurro e ovviamente anche per l’Under 21 di Nicolato. Nel frattempo, l’Inter si è mossa facendo effettuare test anti Covid a tutto il gruppo squadra rimasto alla Pinetina, primo, ovviamente dei tanti nazionali. In via precauzionale niente sedute di gruppo, ma solamente individuali. Fonte Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ore di attesa in casache ha ricevuto lapositività al Covid-19 di Alessandro, dal ritiroNazionale under 21.che ha fatto cambiare i piani in casa nerazzurra che intanto attende l’esito del terzo tampone per il difensore. Nel caso anche il terzo tampone sia positivo, scatterebbe l’isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra nerazzurro e ovviamente anche per l’Under 21 di Nicolato. Nel frattempo, l’si è mossa facendo effettuareanti Covid a tutto il gruppo squadra rimasto alla Pinetina, primo, ovviamente dei tanti nazionali. In via precauzionale niente sedute di gruppo, ma solamente individuali. Fonte Foto: Twitter ufficialeL'articolo ...

