Inter, oggi nuovo tampone per Bastoni: nel pomeriggio i risultati (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Inter attende i risultati del nuovo tampone a cui si sottoporrà Alessandro Bastoni. Se positivo, potrebbe saltare il derby. Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni nella giornata di oggi si sottoporrà ad un nuovo tampone nel ritiro dell’Under 21. Il giocatore ieri è risultato positivo dopo la negatività rilevata nella giornata di lunedì. Qualora la positività venisse confermata, Bastoni inizierebbe immediatamente l’isolamento e la sua presenza in campo per il derby del 17 ottobre a quel punto sarebbe a rischio. I risultati del tampone sono attesi nel primo pomeriggio. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’attende idela cui si sottoporrà Alessandro. Se positivo, potrebbe saltare il derby. Il difensore dell’Alessandronella giornata disi sottoporrà ad unnel ritiro dell’Under 21. Il giocatore ieri è risultato positivo dopo la negatività rilevata nella giornata di lunedì. Qualora la positività venisse confermata,inizierebbe immediatamente l’isolamento e la sua presenza in campo per il derby del 17 ottobre a quel punto sarebbe a rischio. Idelsono attesi nel primo. Leggi su ...

Inter : ?? | MAGLIA Oggi i nerazzurri scenderanno in campo con la terza maglia ?? ?? - bncalcio : @OfficialSSLazio Ciao ragazzi, grazie per il tag, ma per oggi noi abbiamo già dato ??! ???? @Inter - Inter : ?? | AUGURI Da 3?? anni vi raccontiamo l'Inter! Solo nell'ultimo anno lo abbiamo fatto attraverso 3??0??.0??0??0??… - NincoNanco07 : Vi state accorgendo ora che stiamo vivendo in una calciopoli 2? È dai tempi del gol di Muntari che siamo rientrati… - PulitiElena : RT @CalcioFinanza: Inter, Bastoni da negativo a positivo in 24 ore: oggi nuovo tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Inter oggi Mohamed Kallon compie 41 anni: la storia dell’ex Inter oggi tecnico dell’U17 della Sierra Leone Sport Fanpage Inter, oggi nuovo tampone per Bastoni: nel pomeriggio i risultati

Se positivo, potrebbe saltare il derby. Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni nella giornata di oggi si sottoporrà ad un nuovo tampone nel ritiro dell’Under 21. Il giocatore ieri è risultato ...

F. Galli: “Derby? Serve il carisma di Ibra. Punto su Calhanoglu e Theo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Filippo Galli, ex giocatore ed ex dirigente rossonero, ha parlato di Inter-Milan di sabato 17 ottobre: ecco le sue dichiarazioni ...

Se positivo, potrebbe saltare il derby. Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni nella giornata di oggi si sottoporrà ad un nuovo tampone nel ritiro dell’Under 21. Il giocatore ieri è risultato ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Filippo Galli, ex giocatore ed ex dirigente rossonero, ha parlato di Inter-Milan di sabato 17 ottobre: ecco le sue dichiarazioni ...